صورة لرجل يحاول دخول خيمة عرس للنساء متنكراً تثير الغضب

طرابلس(صدى):

سادت حالة واسعة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور زُعم أنها لرجل تنكّر بزي نسائي، لدخول أحد الأعراس في ليبيا.

وانتشرت صورة لرجل يرتدي زي امرأة، محاولا الدخول خيمة أعراس مخصصة للنساء بليبيا، فيما أثارت الصورة غضب جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين.

وأشار بعض المعلقين إلى أن القوات الليبية ألقت القبض على المتنكر، فيما أبانت مصادر بأن الصورة المتداولة ليست من ليبيا ، بل لتاجر مخدرات معروف تنكّر للهرب من سجن في الباراغواي.