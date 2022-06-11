رسميا.. ريال مدريد يوقع مع تشاوميني لمدة 6 مواسم

وكالات(صدى):

كشف ريال مدريد، رسميا، عن تعاقده مع لاعب خط الوسط الفرنسي أوريلين تشاوميني من موناكو لمدة 6 مواسم.

واتفق نادي ريال مدريد وموناكو على انتقال اللاعب أوريلين تشاوميني، الذي سيرتبط بالنادي على مدى ستة مواسم مقبلة.

وأوضح ريال مدريد:”الثلاثاء المقبل، 14 يونيو، في تمام الساعة 12:00 في ريال مدريد، سيُقام حفل تقديم تشاوميني كلاعب جديد في ريال مدريد بعد الفحص الطبي، وبعد ذلك سيظهر تشاوميني أمام وسائل الإعلام”.

وكان ريال مدريد دخل في صراع مع باريس سان جيرمان على توقيع تشاوميني البالغ من العمر 22 عاما، قبل أن ينجح بطل الليغا ودوري الأبطال في الحصول على توقيع اللاعب.