ضبط مخالفين لنظام البيئة في منطقتَيْ الرياض والقصيم

الرياض(صدى):

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتَيْ الرياض والقصيم (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (3) مركبات، واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وسُلِّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلةً في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة أنشطة تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشَر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، ورقمَيْ الطوارئ (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.