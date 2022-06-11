تعرف على أسباب انتشار رائحة البنزين داخل مقصورة سيارتك وكيفية تفاديها

أميرة خالد(صدى):

حذر خبراء السيارات من ظهور رائحة بنزين داخل مقصورة السيارة عند التزود بالبنزين، أو أثناء السير في الطرق، مؤكدين على ضرورة عدم الاستهانة بها لأنها قد تتسبب في مشاكل كبيرة للمحرك.

وقال الخبراء، أن رائحة البنزين، قد تسبب حساسية عند الأشخاص المصابين بالحالات التحسسية، فضلاً عن تسببه في الشعور بالغثيان والدوار مما قد يؤدي بنهاية المطاف إلى فقدان التركيز، وهو الأمر الذي قد يسبب حدوث حادث.

وأوضح الخبراء أبرز أسباب انتشار رائحة البنزين داخل مقصورة السيارة، لتفادي تلك المشكلات :

– تسرب في خزان البنزين نتيجة حدوث ثقب أو تآكل في جوانبه.

– انسداد أو تسريب في علبة كربون التخزين «الفحامة»، التي تقوم بامتصاص وسحب وتخزين أبخرة الوقود.

– تسريب للبنزين من رشاشات الوقود، لأنها تتعرض للتلف نتيجة انسدادها بسبب الترسبات التي تأتي من خزان البنزين.

– الاحتراق غير الجيد للوقود، ويكون بسبب تلف البواجي (شمعات الاحتراق)، ويستدل على تلفها بعدة أشياء منها: زيادة استهلاك الوقود، تأخر السيارة في التشغيل، ارتفاع حرارة المحرك، التقطيع أثناء السير.

– عدم ربط الخراطيم المتصلة بالبنزين جيدا.

– وجود تلف في حساس ضغط الوقود.

– عدم احكام اغلاق غطاء خزان الوقود الخارجي المخصص للتعبئة.