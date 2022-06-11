بالفيديو.. ‏استشاري يوضح أسباب صعوبة اكتشاف أعراض “السرطان” وأحدث العلاجات

أميرة خالد(صدى):

أوضح ‏استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور إبراهيم الثبيتي، أسباب صعوبة اكتشاف أعراض “السرطان”، مبيناً أحدث العلاجات.

وقال الثبيتي :” الأورام تبدأ صغيرة الحجم ولا يكون لها أغراض واضحة لذلك تكون صعبة الاكتشاف، ومن ثم تكبر الأورام، فإذا كان الورم غير حميد تبدأ أعراضه سريعة، بينما إذا كان الورم حميد فممكن ياخد سنين قبل ظهور أعراضه على الشخص “.

وأضاف ” حتى الآن لا يوجد بحث علمي يوضح سبب الإصابة بالسرطان، ولكن هناك عوامل مساعدة، مثل التدخين، التعرض للمواد الكيميائية، حتى طبيعة حياتنا اليومية الآن أصبحت ضارة لصحتنا”.

وتابع” أسباب الإصابة بالسرطان منها الجينية، منها الوراثية، العائلية، الاجتماعية ومنها زواج الأقارب، ولكن لا يوجد سبب واضح وصريح للإصابة بالمرض “.