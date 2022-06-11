آخر تطورات إصابة الشنقيطي

ماجد محمد(صدى):

ينتظر الجهاز الفني لنادي الاتحاد، عودة الظهير الأيمن مهند الشنقيطي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق قبل استئناف منافسات دوري المحترفين.

وواصل مهند الشنقيطي بالفعل برنامجه العلاجي في العيادة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بحسب الرياضية.

وتابع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني حالة مهند الشنقيطي بعدما عاودته الإصابة مجدداً في العضلة الأمامية.

وبحسب المعلومات الواردة فإن عودة الشنقيطي للتدريبات الجماعية لفريق الاتحاد، ستتحدد يوم الثلاثاء المقبل بعد عمل الفحوصات الطبية، حيث كان يلازم العيادة.