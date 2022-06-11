مجلس الصحة الخليجي : تناول الفاكهة بعد الأكل مفيد وليس مضر (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أوضح مجلس الصحة الخليجي مدى حقيقة مايتم تداوله بشأن أن تناول الفاكهة بعد الأكل مضر بالصحة.

وقال مجلس الصحة عبر حسابه الرسمي على تويتر:” الاعتقاد الذي يفيد بأن تناول الفاكهة بعد الأكل مضر، هو اعتقاد خاطئ”.

وأضاف ” لا يوجد فرق بين تناول الفاكهة قبل أو بعد الأكل فالجهاز الهضمي قادر على هضم العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة بسهولة” مبينا أن تناول الفاكهة في اي وقت يساهم في الوقاية من الإصابة بأمراض السمنة والقلب”.