استشاري: هذه المؤشرات قد تكون بداية الإصابة بمتلازمة رامزي هانت ( فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور طارق الأزرقي استشاري الأمراض المعدية أبرز المؤشرات التي تشير إلى بداية الإصابة بمتلازمة رامزي هانت .

وقال الأزرقي :” من المهم جدا أن ينتبه الأشخاص لأعراض المرض وفور ملاحظته التوجه سريعا للطبيب، لأنه كلما تأخرت الحالة كلما كان العلاج صعب، فضلاً عن أنه سيأخذ الكثير من الوقت ويستمر لشهور وأكثر”.

وأضاف ” تتضمن الأعراض، الشعور بخدران في الوجه، وكذلك ظهور الطفح الجلدي في الأذن، وأحياناً الشعور بالدوحة، فإذا وجد المريض هذه الأعراض يتوجه إلى الطبيب مباشرة “.

‏وأكد أن مرحلة العلاج من متلازمة رامزي هانت يكون بالعلاج الطبيعي وبعض جلسات الكهرباء، لافتاً إلى أنها ليست ناجحة كالعلاج الأولي، مبيناً أن التدخل المبكر ضروري جدا قبل مرور 72 ساعة من الإصابة

د. طارق الأزرقي.. استشاري الأمراض المعدية: مرحلة العلاج من متلازمة رامزي هانت يكون بالعلاج الطبيعي وبعض جلسات الكهرباء لكنها ليست ناجحة كالعلاج الأولي .. والتدخل المبكر ضروري جدا قبل مرور 72 ساعة من الإصابة #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/oGEqlpepuK — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 11, 2022

د. طارق الأزرقي.. استشاري الأمراض المعدية: أسباب " متلازمة رامزي هانت " الإصابة السابقة بالجديري المائي أو "العنقز" ويظهر بعد سنوات بسبب ضعف المناعة أو الضغط النفسي أو تناول أدوية معينة #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/IPJDjHQARu — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 11, 2022