شاهد.. متحدث أمانة جدة يكشف عن موعد الانتهاء من أعمال إزالة الأحياء العشوائية

جدة(صدى):

أعلن متحدث أمانة جدة، محمد البقمي، عن موعد الانتهاء من أعمال إزالة الأحياء العشوائية في جدة.

وقال محمد البقمي:”تم إزالة الـ 20 حيًا السابقة في مدة 6 أشهر والأعمال مستمرة حتى نهاية هذا العام”، مبينا أنه حسب الخطة التنفيذية سيتم الانتهاء من أعمال الإزالة بشكل كامل.

وحول رفع الأنقاض عن الأحياء التي تم إزالتها، ذكر متحدث أمانة جدة :”حسب الخطة الزمنية هناك فترة محددة للإزالة، وفترة أخرى لرفع الأنقاض”، مشيرا:” هناك بعض الأحياء التي تم رفع الأنقاض عنها، وأخرى جاري الإزالة بها”.