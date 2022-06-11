  • السبت 11 يونيو

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  3. شاهد.. مختصة: مشكلة الوحام التي يسببها بين الزوجين مزعجة وقد تنتهي بالطلاق

شاهد.. مختصة: مشكلة الوحام التي يسببها بين الزوجين مزعجة وقد تنتهي بالطلاق

شاهد.. مختصة: مشكلة الوحام التي يسببها بين الزوجين مزعجة وقد تنتهي بالطلاق
أميرة خالد(صدى):

تحدثت الدكتورة زهرة المعبي مستشار أسري نفسي، عن مشكلة الوحام التي يسببها بين الزوجين خاصة في بداية الحياة، وطريقة التعامل معها.

وقالت زهرة المعبي:”مشكلة الوحام التي يسببها بين الزوجين خاصة في بداية الحياة مزعجة وقد تنتهي بالطلاق، ولابد أن يكون هناك وعي بتلك الأزمة بالنسبة للمرأة وما يسمى بـ “اكتئاب فترة الحمل”.

وأوضحت:”لابد من البحث عن حلول للمرحلة الأولى للزواج خاصة في الحمل الأول، والزوجين في بداية حياتهما الزوجية، ولم يقتربا بالقدر الكافي من بعضهما البعض”.

وتابعت:”يجب على المرأة الذهاب إلى منزل والدتها خلال فترة الوحام بسبب التعب الذي تمر به خلال هذه الفترة وخاصة في الحمل الأول”.

 


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