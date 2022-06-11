شاهد.. مختصة: مشكلة الوحام التي يسببها بين الزوجين مزعجة وقد تنتهي بالطلاق

أميرة خالد(صدى):

تحدثت الدكتورة زهرة المعبي مستشار أسري نفسي، عن مشكلة الوحام التي يسببها بين الزوجين خاصة في بداية الحياة، وطريقة التعامل معها.

وقالت زهرة المعبي:”مشكلة الوحام التي يسببها بين الزوجين خاصة في بداية الحياة مزعجة وقد تنتهي بالطلاق، ولابد أن يكون هناك وعي بتلك الأزمة بالنسبة للمرأة وما يسمى بـ “اكتئاب فترة الحمل”.

وأوضحت:”لابد من البحث عن حلول للمرحلة الأولى للزواج خاصة في الحمل الأول، والزوجين في بداية حياتهما الزوجية، ولم يقتربا بالقدر الكافي من بعضهما البعض”.

وتابعت:”يجب على المرأة الذهاب إلى منزل والدتها خلال فترة الوحام بسبب التعب الذي تمر به خلال هذه الفترة وخاصة في الحمل الأول”.

د.زهرة المعبي.. مستشار أسري نفسي: مشكلة الوحام التي يسببها بين الزوجين خاصة في بداية الحياة مزعجة وقد تنتهي بالطلاق لا قدر الله، ولابد أن يكون هناك وعي بتلك الأزمة بالنسبة للمرأة وما يسمى بـ "اكتئاب فترة الحمل" @dr_zsm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/kB2BiDB4yV — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 11, 2022

د.زهرة المعبي.. مستشار أسري نفسي: لابد من البحث عن حلول للمرحلة الأولى للزواج خاصة في الحمل الأول، والزوجين في بداية حياتهما الزوجية، ولم يقتربا بالقدر الكافي من بعضهما البعض@dr_zsm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BSQyMRGKzW — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 11, 2022