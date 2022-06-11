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  3. شاهد.. أول ميكانيكية سيارات سعودية تروي قصتها

شاهد.. أول ميكانيكية سيارات سعودية تروي قصتها

شاهد.. أول ميكانيكية سيارات سعودية تروي قصتها
الرياض(صدى):

روت ‏مريهان الباز، أول ميكانيكية سيارات سعودية بدايتها مع حب السيارات منذ الطفولة مع سيارات والدها .

وقالت مريهان :” منذ الطفولة والدي كان يعشق السيارات الكلاسيكية، وكان لديه مجموعة كبيرة من السيارات الكلاسيكية وكنت أحضر معه عندما كان يقوم بتصليح السيارات ومرة بعد مرة تعلمت الأمر منه وأصبحت أصلح السيارات”.

وأضافت ” ميكانيكا السيارات ليست شئ معقد، فالميكانيكا تشمل التصليح، والتعديل والتركيب، وتشمل أمور أخرى كثيرة “.

وتابعت” كوني أول ميكانيكي سيارات هناك من ينظر إلي نظرة فخر ومن ينظر نظرة تعجب، وهناك من يرى أن هذا الأمر خطأ، فعادة الناس تخاف من الشئ الغريب”.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 40 دقيقة

الله يرحم حالها ويصلحها

[ عدد التعليقات: 9689 ] نشر منذ 31 دقيقة

كذب مجرد ادعاءات الهدف منها استدراج النساء لمثل هذه الاعمال الغير لائقه بكرامتهن
ما اقول غير حسبي الله على من أهان المرأة وجعلها تعمل في أماكن لا تليق بكرامتها

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