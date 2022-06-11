شاهد.. أول ميكانيكية سيارات سعودية تروي قصتها

الرياض(صدى):

روت ‏مريهان الباز، أول ميكانيكية سيارات سعودية بدايتها مع حب السيارات منذ الطفولة مع سيارات والدها .

وقالت مريهان :” منذ الطفولة والدي كان يعشق السيارات الكلاسيكية، وكان لديه مجموعة كبيرة من السيارات الكلاسيكية وكنت أحضر معه عندما كان يقوم بتصليح السيارات ومرة بعد مرة تعلمت الأمر منه وأصبحت أصلح السيارات”.

وأضافت ” ميكانيكا السيارات ليست شئ معقد، فالميكانيكا تشمل التصليح، والتعديل والتركيب، وتشمل أمور أخرى كثيرة “.

وتابعت” كوني أول ميكانيكي سيارات هناك من ينظر إلي نظرة فخر ومن ينظر نظرة تعجب، وهناك من يرى أن هذا الأمر خطأ، فعادة الناس تخاف من الشئ الغريب”.

مريهان الباز.. أول ميكانيكية سيارات سعودية : ردود فعل المجتمع في جدة والحي بين الأهل والأصدقاء كانت منقسمة بين الفخر والإعجاب والرفض .. وهي ردود فعل متوقعة وطبيعية وتعرضت لمواقف سيئة جدا #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jIUHEYBAYa — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 11, 2022

هل الميكانيكا تحتاج إلى قوة بدنية ؟.. مريهان الباز.. أول ميكانيكية سيارات سعودية : كل شيء بالتكنولوجيا والمعدات المناسبة تساعد كثيرا #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6jYOrVWk9v — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 11, 2022

مريهان الباز.. أول ميكانيكية سيارات سعودية : ميكانيكا السيارات تقنية معينة وبسيطة ولها العديد من الأشكال #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Kd07EmJ0yP — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 11, 2022