ماجيتش: المنافسة بين الهلال و الاتحاد متقاربة ودوري المحترفين قوي 

طلال الغامدي(صدى):

أزاح رئيس لجنة الحكام في قبرص، ميلوراد ماجيتش، الستار عن قوة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بين الدوريات الآسيوية.

وقال ميلوراد ماجيتش، إن تحديد بطل دوري المحترفين هذا الموسم بين الاتحاد والهلال صعب لأن المنافسة متقاربة بينهما، موضحا أن دوري المحترفين من أقوى الدوريات في المنطقة الآسيوية، خاصة أن البطل فيه لن يتم تحديده إلا في اللحظات النهائية بالمباراة الأخيرة في البطولة، مما يدل على قوة دوري المحترفين.

ولفت:”في وجود فرق مثل الهلال والنصر بالرياض، والأهلي والاتحاد في جدة، تكون من أقوى المباريات التي يتم لعبها في الدوري، ويتم التحكيم فيها، وقمت بتحكيم مباريات كلاسيكو وديربي في الكرة السعودية، وكانت قمة في الرقي رغم الشد الكبير قبل وبعد المباراة”.

وأشار: “هناك بعض اللاعبين المحليين المميزين ويلعبون بمستويات راقية جدا، ولا يحتاجون للعب خارج المملكة، لأنهم يلعبون في دوري قوي”.

وتابع: “تحديد بطل دوري المحترفين هذا الموسم صعب جدا، لأن المنافسة بين الاتحاد والهلال متقاربة في كل شيء وهذا دليل على قوة الدوري.. الاتحاد كان يعاني قبل موسمين، لكنه عاد بقوة، وأتمنى لجميع الفرق العودة كما فعل الاتحاد”.