بالفيديو.. أستاذ قانون يكشف العقوبات المنتظرة في قضية التسجيلات

الرياض(صدى):

‏كشف الدكتور عمر الخولي استاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز عن العقوبات المنتظرة في قضية التسجيلات.

وقال الخولي :” بالنسبة لقضية شراحيلي خرجت عن الأستاذ خالد البلطان، حيث أقر صراحة بأنه تم التعاقد بعد يومين من دخول شراحيلي الفترة الحرة، بناءاً عليه يستغل هذه الظروف التي يمر بها نادي الإتحاد ويقوم بتقديم شكوى تأسيساً على وجود لاعبين ومدرب استمعوا إلى بعض التسجيلات، فهذا لا يمكن قبوله، رلا يعتد بهذا “.

وأكد أن التسجيلات تعد انتهاك للخصوصية، ولا يمكن أن تسجل على الشخص قبل أن تستأذنه، وإلا يعتبر هذا دليل غير مشروع ولا يعتد به، إذ يجب الحصول على موافقة من النيابة العامة بإجراء تسجيل معين”.