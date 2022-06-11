هل البوتكس والفيلر قد يسببان متلازمة رامزي هانت؟.. شاهد: استشاري يوضح 

أميرة خالد(صدى):

رد استشاري الأمراض المعدية طارق الأزرقي، على سؤال “هل البوتكس والفيلر من الممكن أن يسببان متلازمة رامزي هانت؟”.

وقال طارق الأزرقي:”لا يوجد رابط بينهما من الناحية العلمية وأغلبه غير معروف السبب”، مبينا:” الفيروسات مثل الهربس والتشيكن بوكس والجدري المائي يسببوا هذا المرض”.

وتعد متلازمة رامزي هانت عبارة عن التهاب فيروسي يسببه فيروس الهربس العصبي، ويصيب العقدة الركبية للعصب الوجهي، وتسبب هذه الحالة إعادة تنشيط فيروس الهربس العصبي، والذي كان قد سبب إصابة المريض بجدري الماء.

ويمكن أن يؤدي العلاج الفوري لمتلازمة رامزي هانت إلى تقليص خطورة حدوث المضاعفات التي قد تشمل ضعفًا مستديما لعضلات الوجه وصمم.