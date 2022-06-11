مسلي آل معمر : إدارتنا جاءت في أصعب فترة مالية في تاريخ النصر

ماجد محمد(صدى):

صرح رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، أن الإدارة الحالية للفريق جاءت في أسوأ وأصعب فترة مالية للنادي خلال تاريخه.

وقال مسلي آل معمر عبر حسابه الرسمي على تويتر :” إدارتنا أتت في أصعب فترة مالية في تاريخ النصر ( إجمالي الديون ٣٩٣ مليون)، العجز السنوي يتجاوز (-٢٠٠ مليون).

وأضاف” لولا الدعم الحكومي والدعم السخي من الأمير خالد بن فهد، لما استطعنا التسجيل خلال فترتي التسجيل الماضيتين”.

وتابع” نسبة عالية من الدعم ذهبت لسداد الديون والإلتزامات”، مبيناً أن التحديات المالية كبيرة، مؤكداً أنها تهون في ظل وجود الرمز الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز.