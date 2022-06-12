“معادن” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” عن توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).

وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو مساعد إداري، وفقا للشروط التالية :

1- درجة الدبلوم في (التخصصات السكرتارية، الإدارة المكتبية، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.

2- إجادة اللغة الإنجليزية.

3- إجادة استخدام الحاسب والطباعة وبرامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن، ويشترط عمل حساب على موقع لينكد إن لخدمات التوظيف، للتقدم للوظيفة، وذلك من خلال الموقع