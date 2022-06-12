“معادن” تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” عن توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).
وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو مساعد إداري، وفقا للشروط التالية :
1- درجة الدبلوم في (التخصصات السكرتارية، الإدارة المكتبية، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
2- إجادة اللغة الإنجليزية.
3- إجادة استخدام الحاسب والطباعة وبرامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن، ويشترط عمل حساب على موقع لينكد إن لخدمات التوظيف، للتقدم للوظيفة، وذلك من خلال الموقع
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