خربين: أرغب بالعودة للهلال ومستحيل ألعب في النصر

طلال الغامدي(صدى):

كشف نجم المنتخب السوري ونادي الوحدة الإماراتي عمر خربين، عن رغبته في العودة إلى صفوف نادي الهلال، مُعبّراً عن سعادته وفخره بتمثيله في السنوات الماضية.

وأجاب خربين على سؤال إن كان يُريد العودة للهلال بقوله: “أكيد لي الشرف بذلك ودون أيّ مقابل هذا النادي غالٍ على قلبي، وأتمنى له كلّ التوفيق”.

ورد لاعب الهلال السابق على سؤال عن إمكانية اللعب لنادي النصر، بقوله: نادي النصر نادي كبير وصعب ذلك، مستحيل أن ألعب له، وهو ليس بحاجة لي.

وأضاف: “اتجاهي على نادي الهلال فقط، وكل شيء في متعلق بالهلال”، على حد قوله.

يذكر أن تقارير قد أشارت إلى أن عمر خربين في طريقه للرحيل عن نادي الوحدة الإماراتي دون الإعلان عن وجهته المقبلة، إلّا أن بعض المصادر ذكرت أنه اصبح قريبًا من العودة إلى صفوف الهلال.