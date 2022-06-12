بعد واقعة الأفلاج.. نصائح هامة لكل شخص يضل الطريق وسط الصحراء

عادل الحربي(صدى):

وجه عايض الدوسري، رئيس فريق وسم للإنقاذ، عدة نصائح لكل شخص يضل الطريق وسط الصحراء لكي ينجو بحياته.

وقال الدوسري: أي شخص يستعد لرحلة، عليه أن يخبر ذويه عن المكان الذي سيذهب إليه، والمدة المتوقع استغراقها، وأن يفحص سيارته، ويأخذ معه مياه تكفي لـ 3 أيام.

وأشار إلى ضرورة عدم مغادرة السيارة والبعد عنها إطلاقا، إذ أنها المعلم الكبير الذي يستدل به فريق الإنقاذ على وجود مشكلة، كما يجب على الشخص الذي ضل الطريق ألا يتوتر، ويثق بأنه لن يرى سوى الذي كتب عليه.

وتابع: يحب أن يفتح من يضل الطريق كبوت السيارة حتي يعرف أي شخص يمر بالقرب منه أنها متعطلة، ثم يختار أقرب مرتفع ويقف فوقه، حتى تراه ىأي قافلة قد تمر.

وأضاف: في الصباح وبعد طلوع الشمس بنصف ساعة، على الشخص الذي ضل طريقه أن يجمع الفرش الذي معه، مثل غطاء السيارة، ويشعل به النار، مؤكدا أن هذا يوحي لفرق الإنقاذ أن الدخان الناتج عن الحريق هو علامة استغاثة.

يذكر أن فريق وسم للبحث والإنقاذ، تمكن قبل 3 أيام من العثور على مفقودين في الصحراء في الأفلاج، بطائرة الفريق الشراعية.

بعد واقعة مفقودي #الأفلاج..

رئيس فريق وسم للإنقاذ يوجه نصائح لكل شخص يضل الطريق وسط الصحراء لكي ينجو بحياته @Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ASJbyCEP3M — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 11, 2022

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