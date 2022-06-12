بالصور.. حمزة نمرة يشعل موسم جدة

جدة - تصوير سلطان منصور(صدى):

أشعل المطرب المصري حمزة نمرة حفله في موسم جدة، بعدد من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد دعا الفنان حمزة نمرة في وقت سابق، وفريق كايروكي لإقامة حفلات في المملكة، قائلا: الفنان حمزة نمرة وفريق كايروكي جميلين جداً وسمعت لهم حاجات حلوة وادعوهم لإقامة حفلات في المملكة، سنتواصل معكم يامبدعين المملكة نافذة لكل مبدع.

يُذكر أن آخر أغنيات نمرة كانت أغنية «فاضي شوية»، التي حصدت العديد من الإشادات، محققة 221 مليونًا ونصف المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».