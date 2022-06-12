غلق باب التسجيل لحجاج الداخل

علي القحطاني (صدى):

أغلقت وزارة الحج والعمرة باب التسجيل الخاص بحجاج الداخل لموسم حج هذا العام 1443 هـ، اليوم الأحد، وذلك وفقاً للمواعيد التي حددتها وزارة الحج والعمرة سابقاً من خلال إتاحة التسجيل لمدة 9 أيام بدأت من يوم الجمعة الموافق 3 يونيو.

ومن المقرر اختيار المرشحين بالقرعة الإلكترونية بشرط استيفاء جميع الشروط، على أن يتم إرسال رسائل نصية لمن تم اختيارهم لاستكمال إجراءات الحج.

وتتحقق الوزارة من بيانات المسجلين وحالة التحصين وتطابق الشروط، وفي حال لم يستوف أي من المسجلين للشروط يتم استبعاده إلكترونياً، على أن تبدأ خدمة الدفع والاسترجاع بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل واختيار المرشحين.