محاكمة شابين استدرجا طفلًا لهتك عرضه!

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة مصرية، حكما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ضد شخصين وذلك لإدانتهما بالتعدي جنسيا على طفل وسرقته تحت تهديد السلاح.

وكانت التحريات قد كشفت أن المتهمين استوقفا المجني عليه بالطريق العام، وأشهرا في وجهه سلاحا ناريا، وتمكنا بتلك الوسيلة من سرقته بالقوة، وحينما حاول الدفاع عن نفسه اعتديا عليه جنسيا.

وجاء في تقرير الطب الشرعي، أن الطفل المجني عليه مصاب بكدمات متفرقة في أنحاء جسده، فضلا عن وجود جرح سطحي بمنطقة الكتف، والتهاب بفتحة الشرج ناتجة عن محاولة هتك عرضه.