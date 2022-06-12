الموارد البشرية توضح سبب تأخرها في الرد على اعتراضات المستفيدين

الرياض(صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سبب تأخرها في الرد على اعتراضات المستفيدين والبت فيها.

وأوضحت الوزارة، أن دراسة عدد من الاعتراضات تتطلب مزيداً من الوقت لاتصالها ببيانات لدى الجهات الأخرى.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أنه يجرى العمل على الربط الإلكتروني مع هذه الجهات حالياً من أجل تقليص هذه المدة.

يذكر أن الوزارة قد أتاحت عدداً من خدمات الاعتراض بينها خدمة اعتراض لاستحقاق المعاش من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور، وكذلك خدمة “اعتراضات الأفراد” لمستفيدي الإعانة المالية لذوي الإعاقة، وكذلك خدمة الاعتراضات والتسويات على مخالفات العمل.