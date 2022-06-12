امرأة غاضبة تهشم سيارة مرسيدس في دبي

دبي(صدى):

أقدمت امرأة إفريقية في دبي على تهشيم زجاج سيارة مرسيدس يمكلها شخص عربي، كما أتلفت باب منزله لسبب غير معلوم، ما دفعه لإبلاغ الشرطة.

وبانتقال الشرطة لمحل البلاغ، طلب أحد الضباط من المرأة إبراز هويتها، لكنه اشتبه في تزويرها، وهو الأمر الذي تأكد لاحقاً ليقود بلاغ الإتلاف إلى اكتشاف جريمة أخرى.

وقضت محكمة الجنايات في دبي بسجن المرأة ثلاثة أشهر والإبعاد بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهمة كانت لا تملك بطاقة هوية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة سعت للحصول على هوية بطريقة غير قانونية، فاتفقت مع متهم آخر -مجهول- على تزوير بطاقة هوية منسوب صدورها إلى دولة الإمارات، لكن قادها حظها إلى التورط في بلاغ إتلاف السيارة، ليتم كشف تزويرها.