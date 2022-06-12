ريهام حجاج تنفي سخريتها من ياسمين عبدالعزيز: حملة مدفوعة الأجر

القاهرة(صدى):

خرجت الفنانة المصرية ريهام حجاج، عن صمتها، للرد على الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عن سخريتها من مواطنتها الفنانة ياسمين عبد العزيز بسبب أزمة الأخيرة مع زوجها الفنان أحمد العوضي.

وقالت ريهام حجاج: أنا أول مرة أطلع أتكلم في الموضوع دا تحديدًا، بس أنا قررت إني مش هسكت، أنا منزلة 15 خبر، نازل في 15 صفحة، دي حملة مدفوعة الأجر، فيها كلام متقال على لساني، وأنا لا أعرف عنه أي حاجة، نزل كله في توقيت واحد وعلى صفحات كتيرة.

وأضافت: أنا مش عارفة إيه سبب أنه يتجاب سيرتنا في مشاكل احنا مالناش دعوة بيها، زي ما بيحصل بقاله 4 سنين، المرة دي الموضع زاد، وأنا أصلا ما عنديش أكونت على تويتر، الكلام دا متقالش، ومعنى إنه ينزل في أكونتات كتيرة في وقت واحد أكيد دا مش صدفة.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد ألغت متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي من على موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام، قبل أيام ما أثار التكهنات حول انفصالهما.

يذكر أن ريهام حجاج قد تزوجت من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة وهو طليق ياسمين عبدالعزيز، وقد ارتبط اسمها دائما بأنباء مهاجمتها وسخريتها من ياسمين عبدالعزيز لهذا السبب.