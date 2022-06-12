الفراج بطريقة فكاهية: آخر الشهر يخلص الدوري بعد 324 حلقة كأطول موسم

طلال الغامدي(صدى):

نشر الإعلامي الرياضي وليد الفراج صورة مُعدلة له، ليبدو كبيرا في السن، للتعبير عن طول مدة هذا الموسم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلق الفراج بطريقة كوميدية بقوله: هانت، آخر الشهر يخلص الدوري بعد 324 حلقة كاطول موسم رياضي.

وكان الفراج أعلن في وقت سابق أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أبلغوا الأندية بإمكانية تأجيل الجولة الـ29 من دوري المحترفين، وذلك في حالة فوز المنتخب الوطني الأولمبي على فيتنام.