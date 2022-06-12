مواطنة تشكو قائد سيارة تلفظ عليها..والمرور يتفاعل

نايف السالم(صدى):

تلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من مواطنة بشأن تلفظ قائد سيارة عليها وقيادته بسرعة جنونية معرضا حياتها للخطر.

وقالت المواطنة في بلاغها: هذا الشخص كان ماشي بسرعه جنونية واتجاوزني من الكتف الأيسر وعصب علي عشان ما بعدت له لأن كان يميني سياره وماتركني واتلفظ عليا وحاول يلف علي لولا الله ثم امه اللي معاه كان لف عليا ودخلني بالرصيف ومشى هذي كانت نيته، أتمنى محاسبته.

من جانبه تفاعل المرور مع مقدمة البلاغ قائلًا: يرجى متابعتنا ليتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة.