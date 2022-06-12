اليوم..بدء التقديم على وظائف المستشفى الجامعي بالسيح

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الأميرِ سطام بن عبدالعزيز بالخرج عن استقبال طلبات التقديم على الوظائف الصحية الشاغرة في المستشفى الجامعي بمدينة السيح، وفي كلية طب الأسنان بالجامعة بدءًا من اليوم الاحد.

ودعت عمادة الموارد البشرية بالجامعة المواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلنة وفق لائحة الوظائف الصحية، والتقدم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف هنا

وأوضحت أنه يجب إرفاق صور من الوثائق المطلوبة؛ ليتسنى لهم المشاركة في المسابقة الوظيفية.