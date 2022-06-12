التبرُك ببالوعة يثير الجدل في مصر

القاهرة(صدى):

أثارت واقعة تبرك بعض الأهالي ببالوعة الصرف الصحي بمحافظة البحيرة في مصر، ظنا منهم أنها تشفي الأمراض الجلدية، حالة من الجدل.

ومن جانبه علق عباس شومان وكيل الأزهر السابق ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، على الواقعة قائلا: إنه إذا صحت هذه واقعة التبرك بمياه المجاري في البحيرة فهي عبارة عن سفه وتخلف، مؤكدا أن هذا الأمر حرام شرعا.

وكان عدد من الأهالي قد استخدموا مياه الصرف بأحد آبار الصرف المجاورة للمساجد، بزعم أنها تشفى من الأمراض الجلدية، اعتقادا منهم أنها مياه مبروكة تشفيهم من الأمراض.