خطوات تفعيل خدمة رسائل الحد الاستهلاكي بتطبيق «المياه الوطنية»

الرياض(صدى):

أوضحت شركة المياه الوطنية، خطوات تفعيل خدمة رسائل الحد الاستهلاكي عن طريق تطبيقها الرسمي.

وشملت خطوات تفعيل الخدمة: تسجيل الدخول للتطبيق، ثم اختيار معدل الاستهلاك والمزيد، وبعدها يتم الدخول إلى تحكم في استهلاكك، ثم إزالة علامة “صح” بأيقونة أرغب بتلقي الإشعارات على جوالي المُسجل.

وأشارت الشركة إلى أن الخطوة الأخيرة تكون اختيار “الحد الاستهلاكي الخاص بي”، مبينةً أن تلك الخدمة ليس لها علاقة بمواعيد الفصل وإنما للتنبيه عن كمية الاستهلاك فقط.