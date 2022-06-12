فيديو..امرأة تتجاوز من على أكتاف الطريق بسرعة عالية بطريق صبيا جازان

جازان(صدى):

تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغا من قبل مواطن، كشف خلاله عن قيام امرأة بالقيادة بسرعة عالية معرضة حياتها وحياة الآخرين للخطر.

ونشر صاحب البلاغ مقطع فيديو، قائلا: قائدة مركبة تتجاوز من على اكتاف الطريقة بسرعة عالية بدون أي تحذير مع أن المسار الأيمن سالك كاد أن يتسبب لي بحادث على طريق صبيا جازان أأمل اتخاذ الإجراء القانوني رقم اللوحة موجود عندي.

ومن جانبها تفاعلت إدارة المرور مع البلاغ، موضحة أنه سيتم التواصل معه عبر الرسائل الخاصة.