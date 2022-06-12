شيرين تعلن رغبتها في إنهاء حياتها

القاهرة(صدى):

أجابت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، على بعض أسئلة الجمهور، كاشفة عن بعض ما يقلقها وما يضايقها في تلك الفترة.

وأعربت شيرين عبد الوهاب عن ندمها وأسفها على حلاقة شعرها، خلال إجابتها على سؤال أحد المتابعين والذي قال فيه: هل ندمتي على حلاقة شعركِ؟ لتجيب شيرين عبد الوهاب في تأكيد وسرعة وبكلمة واحدة: “طبعاً”.

وتحدثت إحدى المتابعات مع شيرين، حول رغبتها في الموت وقالت إنها تمر بحالة نفسية سيئة وترغب في إنهاء حياتها.

وقالت المتابعة: “نفسيتي وحشة أنا حاسة إني عاوزة أموت نفسي”، لترد شيرين مؤكدة رغبتها في إنهاء حياتها: “أنا كمان شوفي حاجة لطيفة نموت بها احنا الاتنين”.

وعن شائعات حملها التي تطاردها منذ فترة، أكدت شيرين أنها تعاني من القولون وبكتيريا حلزونية والتهاب في الاثنى عشر، ما تسبب في انتفاخ بطنها.