شاهد.. حسام حبيب يعود لنشاطه الفني بعد تجاوز انفصاله عن شيرين

القاهرة(صدى):

فاجأ الفنان حسام حبيب جمهوره بالظهور في مقطع فيديو وهو يغني مع الفنان تامر حسني؛ بعد غياب طويل على مواقع التواصل.

وظهر “حبيب” في الفيديو وهو يغني برفقة تامر حسني في أحد حفلات الزفاف، وهو ما يشير إلى عودته لنشاطه الفني مجددًا.

وأعرب الجمهور عن إعجابهم بموقف تامر حسني في دعم حسام حبيب من أجل العودة لنشاطه الفني كما ظهر في الفيديو.

وأكد الجمهور أن الفيديو يشير إلى تجاوز حسام حبيب قصة انفصاله عن شيرين عبد الوهاب، خاصة أنه متوقف عن أعماله الفنية منذ سنوات.