مساعد الجريسي: قضية حمد الله تتجاوز الـ60 يوم القضية فيها لغز شائك (فيديو)

طلال الغامدي(صدى):

أوضح الناقد الرياضي مساعد الجريسي، أن دفعات الإتحاد أفادت بأن التسجيلات مفبركة، لافتًا أنه إذا كان هذا صحيح هناك لوائح وبنود يجب أن تُطبق.

وقال” الجريسي ” خلال مداخلة على برنامج “الحصاد الرياضي “: إن لم تستطيع لجنة الاحتراف أن تثبت بطرق معينة أنه تم مفاوضة اللاعب في الفترة المحمية، يجب تحويلها إلى لجان قانونية.”

وتابع مساعد الجريسي: ” واضح أن قضية حمد الله فيها لغز شائك فلماذا تستمر لـ 60 يومًا،” لافتًا أنه يمكن أن يكون هناك أمور قانونية .