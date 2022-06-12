مساعد الجريسي: قضية حمد الله تتجاوز الـ60 يوم القضية فيها لغز شائك (فيديو)
أوضح الناقد الرياضي مساعد الجريسي، أن دفعات الإتحاد أفادت بأن التسجيلات مفبركة، لافتًا أنه إذا كان هذا صحيح هناك لوائح وبنود يجب أن تُطبق.
وقال” الجريسي ” خلال مداخلة على برنامج “الحصاد الرياضي “: إن لم تستطيع لجنة الاحتراف أن تثبت بطرق معينة أنه تم مفاوضة اللاعب في الفترة المحمية، يجب تحويلها إلى لجان قانونية.”
وتابع مساعد الجريسي: ” واضح أن قضية حمد الله فيها لغز شائك فلماذا تستمر لـ 60 يومًا،” لافتًا أنه يمكن أن يكون هناك أمور قانونية .
🗣 مساعد الجريسي :
قضية حمد الله تتجاوز الـ60 يوم؟ القضية فيها لغز شائك!!..
الحصاد الرياضي …
@M__ALjeraisy pic.twitter.com/XtV2EGOr9I
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 11, 2022
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