أسباب تؤدي إلى تساقط الشعر

أميرة خالد(صدى):

تعتبر العوامل التي تؤدي إلى تساقط الشعر كثيرة، حيث أنه مع الوقت يتحول إلى صلع إذا لم يتم استخدام العلاج المناسب و إيجاد حل جذري للمشكلة، لمحاولة العلاج ومنع تساقط الشعر، لذلك إليكِ أهم أسباب تساقط الشعر:

أسباب وراثية:

تعد الأسباب الوراثية من أخطر العوامل المؤثرة على الشعر، حيث أثبتت دراسات علم الوراثة أن وراثة الصلع لدى الرجال تظهر بشكل كامل ,أما لدى النساء فيتجلى الأمر عن طريق تناقص الشعر حتى يصبح خفيف بشكل كبير.

التغذية:

يجب اتباع نظام غذائي صحي متوازن تدخل فيه جميع العناصر اللازمة من المعادن و الفيتامينات و غيرها.

الهرمونات:

تنتج مشاكل الشعر أيضا من التغيرات في الإفرازات الهرمونية والتي تصيب المرأة غالبا أثناء الحمل أو الولادة، تؤثر الغدة الدرقية على قوة الشعر ولمعانه.

الأمراض:

تؤثر بعض الأمراض على فروة الرأس مثل داء الثعلبة الذي يؤدي الى تساقط الشعر في أماكن محددة من فروة الراس، بالإضافة إلى العلاجات الكيماوية مثل السرطان.