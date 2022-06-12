عبدالله المالكي: التأخير في قضية حمدالله أمر طبيعي

نواف السالم(صدى):

أوضح الناقد الرياضي عبدالله المالكي، أن تأخر الاتحاد السعودي لكرة القدم في إصدار القرار النهائي بشأن قضية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع نادي النصر أمر طبيعي.

وذكر “المالكي” أن تأخر إصدار الحكم أمر طبيعي كونها عملية تقاضي تحتاج إلى شهور من أجل إصدار القرار، مضيفًا: “هذه عملية تقاضٍ كاملة مثل القضايا أمام المحكمة العامة، والقاضي يحتاج إلى جلسات استماع، بأن يبدأ النصر بمخاطبة لجنة الاحتراف، ويجب على اللجنة استدعاء الاتحاديين وتوجييهم بما ذكر النصر”.

واستكمل حديثه: “أؤكد أنه تم استدعاء الاتحاديين للاستماع إلى أقوالهم، لا يمكن الحكم عن بعد فقط، أو بناءً على أدلة من طرف واحد، يجب أن يحضر الطرفان عند القاضي، ويسمع كل طرف للآخر، وتكون هناك أدلة تحتاج إلى جهات مختصة لإثبات صحتها من عدمها”.

وتابع: “هذه القضية تحتاج إلى جهات خارج نطاق الرياضة، كما حدث في قضية العويس، حتى عندما كانت تدور داخل الاتحاد السعودي فقط، وغير منطقي أن تخرج لجنة الاحتراف ببيان جديد مع كل خطوة، ويجب أن تكون لدينا ثقة في عمل كافة اللجان والاتحاد السعودي لكرة القدم”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.