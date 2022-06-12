بالفيديو.. اكتشاف كنز سان خوسيه التاريخي تحت الماء

متابعة_أميرة خالد(صدى):

كشفت كولومبيا عن كنوز حطام أسطول سفن سان خوسيه جاليون الأسطورية والتي تضمنت سبائك وعملات من الذهب.

وأفاد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بأن مركبة يتم تشغيلها عن بعد، ووصلت إلى عمق حوالي 3100 قدمًا (950 مترًا)، مما سمح بتسجيل مقاطع فيديو جديدة للحطام.

وقال المسئولون في الحكومة الكولومبية:” أن علماء الآثار من البحرية والحكومة يعملون لتحديد أصل اللوحات بناءً على النقوش.”

وواجه الكنز المكون من 14 سفينة تجارية و3 سفن حربية إسبانية، سربًا بريطانيًا بالقرب من بارو، أدى ذلك إلى معركة مميتة انفجرت خلالها خزانات البارود وغرقت.

والجدير بالذكر أنه لم يتبقى سوى 11 من طاقمها المكون من 600 فرد على قيد الحياة.