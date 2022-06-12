أحدث ظهور لجورجينا برفقة رونالدو

أميرة خالد(صدى):

استعرضت جورجينا رودريجيز، صديقها نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، أناقتها في جلسة تصوير جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي إنستغرام.

وجاءت جورجينا ساحرة وناعمة بفستان باللون الأبيض، وكانت برفقة اللاعب كريستيانو رونالدو.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها.

وتسعى عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة، ولكن تُبرز جمالها بلمسات قليلة.