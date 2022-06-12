غازكو تؤكد عدم وجود أثر مالي لتعديل أسعار البيع

الرياض(صدى):

ذكرت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، اليوم الأحد، أنها تلقت خطاباً من وزارة الطاقة بشأن تعديل أسعار بيع غاز البترول المسال، وذلك اعتباراً من 11 يونيو 2022.

وقالت الشركة في بيان، أن التعديلات الحالية لن يكون لها أثر مالي جوهري على صافي دخل الشركة خلال الفترة القادمة.

وفي وقت سابق، صرحت “غازكو”، أن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز يبلغ 18.85 ريال شاملاً ضريبة القيمة المُضافة، مبينة أن سعر الأسطوانة غير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع.