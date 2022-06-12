المرور تؤكد أن أبشر تمكّن الراغبين في شراء اللوحات إلكترونيًا

الرياض(صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أن منصة أبشر تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من جميع مناطق المملكة من المشاركة في المزاد إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة مقار الإدارة.

وكانت إدارة المرور، قد كشفت أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة، المشاركة في المزاد عبر الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار “خدماتي”.

وأشارت إلى أن بعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية ونوع اللوحة، حيث تظهر اللوحة التي متوافر المزاد عليها.