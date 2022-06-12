محكمة هولندية تتهم عسكريين روس في اسقاط الطائرة إم إتش 17

وكالات(صدى):

أفادت النائبة الأوكرانية ليسيا فاسيلينكو، بأن المحكمة الهولندية تَوصلت إلى تورط 4 عسكريين روس في إسقاط الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا عام 2014.

وكانت جلسات محاكمة الـ 4 أشخاص؛ قد بدأت في أمستردام، للاشتباه في تورطهم في إسقاط الطائرة الماليزية “إم إتش 17″، مما أسفر عن مقتل 298 شخصًا.

وأوضحت النائبة الأوكرانية أن الحكم سيكون في نهاية العام الجاري (2022)، ونظراً لأن معظم الضحايا كانوا من هولندا، ستجري المحاكمة هناك.

والجدير بالذكر أن ركاب الطائرة الماليزية التي كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور، والبالغ عددهم 298، لقوا مصرعهم في الحادث، وكان معظم الضحايا من الهولنديين.