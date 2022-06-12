وسائل إعلام: احتجاز طائرة تابعة لماهان إير بالأرجنتين

طهران(صدى):

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، تديرها الدولة، اليوم الأحد، أن حكومة الأرجنتين احتجزت على طائرة من طراز بوينغ 747 مملوكة لشركة “ماهان إير” الإيرانية ومؤجرة لشركة طيران فنزويلية مملوكة للدولة في مطار بوينس آيرس.

وقالت بعض وسائل الإعلام الإيرانية:” ان الطائرة التي وردت أنباء عن احتجازها في الأرجنتين، اليوم الأحد، لا علاقة لها بشركة “ماهان إير”.

وأضاف مدير العلاقات العامة بشركة “ماهان” :”أن الطائرة المشار إليها مملوكة لفنزويلا وليس لها علاقة بالشركة.”

وتابع وزير الأمن الأرجنتيني: “أن طائرة من طراز بوينغ 747 تابعة لشركة “ماهان إيرلاينز” ومؤجرة لفنزويلا، احتُجرت بأمر من الولايات المتحدة وصودرت جوازات سفر أفراد طاقمها الإيرانيين الخمسة.”

والجدير بالذكر أن البلدين وقعا، أمس السبت، خطة تعاون مدتها 20 عاما.