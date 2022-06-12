بالفيديو .. غرق سفينة سودانية تحمل على متنها 16 ألف رأس ماشية

الخرطوم(صدى):

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لغرق سفينة سودانية تحمل 16 ألف رأس ماشية، كانت في طريقها إلى المملكة.

وأظهر الفيديو، لحظة ميلان السفينة وغرقها قرب ميناء سواكن، مما أدى إلى موت كامل الماشية التي كانت علي متن السفينة المنكوبة.

وقالت وسائل إعلام سودانية:” أن سفينة كانت تحمل على متنها حوالي 16 ألف رأس ماشية كانت في طريقها إلى المملكة”، مُشيرة إلى أنها مالت على الرصيف في ميناء سواكن، بسبب الحمولة الزائدة.

وأضافت :” أن فرق الإنقاذ من الدفاع المدني وصلت إلى الميناء، في محاولة لإنقاذ السفينة التي غرقت بعد وقت قصير من ميلانها قرب مدخل الميناء.”

وألقت وزارة الثروة الحيوانية اللوم على هيئة الموانئ البحرية، التي أكدت نفوق كامل الماشية التي كانت علي السفينة المنكوبة.

وتابعت وسائل الإعلام:” أنها ترجح أن يكون سبب الغرق هو الحمولة الزائدة، حيث أنه من المفترض أن تستوعب السفينة نحو 8 آلاف رأس فقط.”

والجدير بالذكر أن السلطات السودانية أعلنت أنها شكلت لجنة تحقيق، لافتةً أن الجهة المسؤولة عن السفن وصلاحيتها هي هيئة الموانئ، التي من شأنها تنظيم عملية إبحار السفن وتحديد الأحمال