ليفربول يقترب من حسم صفقة جديدة بديلاً عن ماني

وكالات(صدى):

أصبح نادي ليفربول الإنجليزي قريبًا من حسم صفقة داروين نونيز مهاجم بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن جانبه، أوضح فابريزو رومانو خبير الانتقالات العالمي، أن إيقاف “داروين” على الشروط الشخصية مع ليفربول سيكون للسنوات الست المقبلة، كما سيكون العقد ساري حتى يونيو 2028.

ويأتي ذلك بناءً على رغبة ليفربول في ضم المهاجم الأوروجوياني الشاب داروين نونيز لاعب بنفيكا، ليكون بديلا للسنغالي الدولي ساديو ماني المُصر على الرحيل إلى بايرن ميونخ الألماني.