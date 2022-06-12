محكمة تغلق أبوابها بعد قيام شخص باطلاق مئات الصراصير داخلها

ألباني(صدى):

قامت محكمة في شمال ولاية نيويورك بغلق أبوابها بهدف التطهير، وذلك بعد إطلاق مئات الصراصير داخلها خلال مشاجرة اندلعت في محاكمة.

وأثناء تصوير أحد المدعى عليهم الإجراءات من داخل المحكمة، طلبت منه قاعة المحكمة التوقف، ولكن مشاجرة تلت ذلك، وقام بإطلاق مئات الصراصير، التي تم إحضارها إلى قاعة المحكمة في حاويات بلاستيكية.

وجارِ التحقيق في عملية تعطيل عمل المحكمة، مع العلم أنها أغلقت أبوابها لبقية اليوم بهدف التبخير وتطهيرها من الصراصير.

والجدير بالذكر أن بيان المحكمة جاء فيه أن ما حدث ليس مناصرة أو نشاطاً عادياً، إنما هو سلوك إجرامي بقصد تعطيل الإجراءات وإحداث ضرر.