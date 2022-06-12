اللوحات المميزة المعروضة في المزاد الإلكتروني

الرياض(صدى):

استعرضت منصة “أبشر” اليوم الأحد، أبرز اللوحات المميزة المعروضة في مزاد اللوحات الإلكتروني الذي أطلقته الإدارة العامة للمرور عبر المنصة.

وقالت المنصة، أن أعلى مبلغ مزايدة سعرا في المزاد حصلت عليه اللوحة الفضية “ل ب هـ” بـ20 ألف ريال، تليها اللوحة الفضية “ر أ س” بـ 16 ألف ريال.

ومن الجدير بالذكر، أن المزاد يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يونيو الجاري، حيث سيُتاح للراغبين دخول المزاد عبر “أبشر” لشراء اللوحات المميزة، ويمكن الدخول للمزاد عبر اختيار خدمات من تبويب “خدماتي” على منصة “أبشر”، ثم اختيار “المرور”، وأخيراً اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.