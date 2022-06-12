عقارات الدولة تطرح 21 فرصة استثمارية

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح 21 فرصة استثمارية للمنافسة العامة عبر بوابة فرص، شملت تأجير المباني والمحال التجارية واللوجستية، والمستودعات، ومحطات الوقود، في عددٍ من مختلف مناطق المملكة، وبمددٍ استثمارية تتراوح ما بين 10 إلى 25 سنة.

وأوضحت الهيئة أنَّ الفرص تمَّ طرحها في مزايدةٍ عامة وفقاً لكراسة التأجير المُعدة لذلك، وعلى من يرغب الدخول بهذه المزايدة زيارة بوابة فرص ، لمعرفة تفاصيل العقارات المطروحة والتقيد بالشروط الواردة، وتقديم العرض في ظرفٍ مختوم، حسب المواعيد الموضحة بالمنصة.

وأهابت الهيئة المستثمرين الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات التواصل مع مركز التواصل الموحد هاتف رقم: 920022447 أو البريد الإلكتروني [email protected] ، أو حساب الهيئة في منصة تويتر هنا ، أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.