جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات للعمل في جدة والرياض والأحساء.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية، هي: أمين مكتبة (برنامج توطين)، مراقب خدمات ثانٍ، مسؤول ثاني تعقيم الإمدادات، مراقب سلامة، مساعد مكتب، مساعد إداري ثانٍ، مساعد إداري رابع، مساعد أمين مكتبة، أخصائية تمريض، مساعد أسنان، مراجع السياسات، أخصائي إدارة جودة أول، مهندس ميكانيكي، منسق التطوير المهني المستمر، محاسب ثاني.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ الخميس 9 يونيو 2022م، وينتهي التقديم بتاريخ الأربعاء 22 يونيو 2022م، وذلك عبر موقع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية