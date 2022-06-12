ريا أبي راشد تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها

بيروت(صدى):

ظهرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بأحدث إطلالة جذابة، خلال مشاركتها أحدي الفعاليات.

وشاركت ريا أبي راشد صورة لها بإطلالة أنيقة ظهرت بها ترتدي فستان مكشوف باللون الاحمر، ونسقت معهم صندل صيفي واعتمدت مكياجاً ناعما، واختارت أن تكون تسريحة شعرها انسيابية، وبسيطة .

والجدير بالذكر أن ريا أبي راشد بدأت حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة عام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، والماجستير في السينما، وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة.