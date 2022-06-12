روسو يستثني لاعبين من الراحة 

وكالات(صدى):

استثنى المدير الفني الأرجنتيني ميجيل روسو، لاعبي فريقه الأوروجوياني جوناثان رودريجيز وعبد الفتاح آدم من الراحة التي حصل عليها زملاؤهم.

ودعا روسو، الثنائي، لمواصلة التدريبات اللياقية الانفرادية لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

ومن المرتقب أن يدخل الثنائي التدريبات الجماعية، منتصف الأسبوع الجاري، بعد وصول جوناثان من بلاده أواخر الأسبوع الماضي، وتعافي آدم من تمزق العضلة الخلفية.

يذكر أن روسو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين، بعد الفراغ من مواجهة الباطن الودية والتي انتهت بالفوز بثنائية مقابل هدف.