السياحة تقيم 8 دورات تدريبية لحديثي التخرج والباحثين عن عمل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة السياحة، عن إقامة 8 دورات تدريبية لحديثي التخرج والباحثين عن عمل والعاملين في المجال السياحي.

وتشمل الدورات:

1- أسس صناعة التجارب السياحية

2- أدوات وأساليب تعزيز المعرفة لدى المنظم والمرشد السياحي.

3- إدارة التجربة في قطاع الايواء السياحي.

4- إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.

5- إدارة مخاطر الامن السياحي.

6- تخطيط مشروعك السياحي من الفكرة للإطلاق.

7- التميز في تقديم الخدمات الفندقية لموظفي الاستقبال.

8- المهارات المميزة في تقديم خدمات النقل السياحي.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/13هـ الموافق 2022/06/12م.

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