السياحة تقيم 8 دورات تدريبية لحديثي التخرج والباحثين عن عمل
كشفت وزارة السياحة، عن إقامة 8 دورات تدريبية لحديثي التخرج والباحثين عن عمل والعاملين في المجال السياحي.
وتشمل الدورات:
1- أسس صناعة التجارب السياحية
2- أدوات وأساليب تعزيز المعرفة لدى المنظم والمرشد السياحي.
3- إدارة التجربة في قطاع الايواء السياحي.
4- إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.
5- إدارة مخاطر الامن السياحي.
6- تخطيط مشروعك السياحي من الفكرة للإطلاق.
7- التميز في تقديم الخدمات الفندقية لموظفي الاستقبال.
8- المهارات المميزة في تقديم خدمات النقل السياحي.
وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/13هـ الموافق 2022/06/12م.
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